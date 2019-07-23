Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını hedef alan Dışişleri Bakanlığı, "Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki
banner404

İSRAİL'i kınayan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz.İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayri meşru eylemler derhal durdurulmalıdır. Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını...
Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479