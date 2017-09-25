Dışişleri'nden IKBY'ye seyahat uyarısı

BAKANLIK tarafından yapılan seyahat uyarısında, IKBY'nin bugün gerçekleştirdiği referandumun neden olacağı istikrarsızlığı istismar edecek bazı radikal grupların ve terör örgütlerinin, Türkiye'nin IKBY dahil Irak'taki çıkarlarını hedef almalarının muhtemel olduğu belirtildi. Irak'ta bulunan Türk vatandaşlarının, güvenlik durumunun daha da bozulması ihtimalini dikkate alarak, en emniyetli hareket tarzını benimsemelerinin önerildiği seyahat uyarısı şöyle:



"Iraktaki hassas güvenlik koşulları doğrultusunda anılan ülkeye seyahat edecek olan veya halihazırda Irakta bulunan vatandaşlarımıza yönelik son uyarımız 18 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştı. Diğer taraftan, IKBYnin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlediği referandumun Irakta yeni belirsizliklere, güvenlik sorunlarına ve çatışmalara yol açması tehlikesi bulunmaktadır. Referandumun neden olacağı istikrarsızlığı istismar edecek bazı radikal grupların ve terör örgütlerinin ülkemizin IKBY dahil Iraktaki çıkarlarını hedef almaları muhtemeldir. Bu itibarla, Irakın IKBY dışındaki vilayetleri için yapılan yukarıda kayıtlı seyahat uyarısının IKBY kontrolündeki Dohuk, Erbil ve Süleymaniyeyi de içerecek şekilde genişletilmesi uygun görülmüştür.



Bu vilayetlerde bulunan firmalarımızın ve vatandaşlarımızın, her koşulda müteyakkız bulunmaları, kalabalık mekanlardan kaçınmaları, güvenlik tedbirlerini güçlendirmeleri, Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz ile temasta olmaları, kesinlikle zorunlu olmadığı sürece bu vilayetlere ve bunlar arasında seyahatlerini sınırlandırmaları, bu vilayetlerde kalışı zorunlu olmayanların ise mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir.



Mevcut koşullarda halihazırda Irakın tüm vilayetlerinde bulunan vatandaşlarımızın güvenlik durumunun daha da bozulması ihtimalini dikkate alarak en ihtiyatlı ve emniyetli hareket tarzını benimsemeleri önerilmektedir. Bu durum bu vilayetlere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımız için de geçerlidir. Gelişmelere göre Iraka ilişkin bu seyahat ve güvenlik duyurumuzun kapsamında gerekli değişikliklere gidilebilecek olup, kamuoyumuz güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir. Vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza ilaveten, Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımızca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arzedebilecek güvenlik durumu hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımız ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurulması mümkündür"