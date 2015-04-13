Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Papa'nın bu yaptığı..."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françesko'nun Ermeni iddialarıyla ilgili sözleri konusunda, "Bosna ve Ruanda olayları uluslararası mahkemelerce soykırım olarak saptanmasına rağmen bunlara 'toplu kıyım' diyor ama hukuken tanınmayan 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesini kullanıyor. Burada bir çelişki ve ayrımcılık var" dedi. Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Moğolistan'da, Dışişleri Bakanı Lundeg Purevsuren ile görüştü, ardından basın toplantısı yaptı. Papa'nın Ermeni iddialarıyla ilgili sözlerine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Papa tarafından kullanılan ifadenin hukuki geçerlilik taşımadığını vurguladı. Çavuşoğlu, "Her şeyden önce hem Papa hem de Ermeni temsilcilerin yaptığı açıklamalar tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır" dedi.

"Papa dünkü açıklamasında çekilen acılar arasında maalesef ayrımcılık yaptı. Türklerin ve Müslümanların çektiği acıları, zulümleri ve ölümleri adeta görmezden geldi" diyen Çavuşoğlu, Ermeni olaylarının tarihsel çerçevesinden çıkartıldığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Maalesef tarih, siyasete alet edildi. Her şeyden önce bir din adamının özellikler son yıllarda artan ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük karşısında hoşgörü, barış ve kardeşlik mesajı vermesi gerekiyordu" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Papa'nın 28-30 Kasım 2014'te Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında sarf ettiği ifadelerle de ciddi bir şekilde çeliştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Soykırım hukuki bir kavramdır. Kendi koşullarını yerine getirmeyen bu iddialar tamamen iftiradan ibarettir. Biraz önce Papa'nın ifadelerinde Müslüman ve Türk ve Hıristiyanlar arasında bir ayrımcılık yaptığını vurgulamıştım veya çekilen acılar konusunda... Örneğin Bosna ve Ruanda olayları uluslararası mahkemelerce soykırım olarak saptanmasına rağmen bunlara 'toplu kıyım' diyor ama hukuken tanınmayan 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesini kullanıyor. Burada bir çelişki ve ayrımcılık var."

Papa'nın bu yaklaşımının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Her açıdan tartışmalı, ön yargılara dayalı, tarihi tahrif eden ve yaşanan acıları tek bir dinin mensuplarına indirgeyen bu ifadeler Türkiye ve Türk milleti için yok hükmündedir" değerlendirmesinde bulundu.