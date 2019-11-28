Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert yanıt

ÇAVUŞOĞLU, ayrıca, "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemler ve eylemlerle olmaz" ifadelerini kullandı.