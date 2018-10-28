Dışişleri ABD'deki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı.

Dışişleri ABD'deki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, bugün Pittsburgh kentinde bir sinagoga düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve başta ABD Musevi toplumu olmak üzere ABD halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.  

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