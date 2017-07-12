Direksiyonda başörtüsü isyanı

İRAN'DA son günlerde, direksiyon başındayken başörtülerini çıkaran kadın sürücülerle ahlak polisi arasında hararetli bir tartışma yaşanıyor. Bir çok kadın sürücü, araçları içerisindeyken başlarını açtıkları gerekçesiyle polis tarafından durduruluyor. Bazıları para cezasına çarptırılırken bazılarınınsa araçları trafikten men ediliyor. Yaptırımlara karşın kadın sürücülerin ‘başörtüsü isyanı’ her geçen gün daha da büyüyor. Kadın sürücüler, şahsi otomobillerinin evleri gibi ‘özel alan’ kapsamına girdiğini, bu nedenle de başlarını açmalarında bir sorun olmadığını savunuyor. Polis ve yargı yetkilileri ise, otomobillerin görünen bölümlerinin kamusal alan statüsüne girdiğini, bu nedenle kadınların örtünme kuralına uymaları gerektiğini vurguluyor.

Ilımlı kanata mensup pek çok avukat, yasaların otomobillerin içini kesinlikle ‘özel alan’ kapsamına aldığını öne sürüyor, buna karşın polis yetkilileri yasanın yanlış yorumlandığını söylüyor.

Ruhani destek vermişti

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, göreve geldiği günden bu yana ahlak polisine, insanların ‘özel alanların’ saygı duymaları konusunda uyarıyor. Ruhani, tesettür kurallarına uymayan kadınlara yönelik baskıların da azaltılmasından yana olduğunu dile getirmişti.