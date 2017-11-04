Dini törende izdiham: 3 ölü

POLİS, Hinduların günahlarından arınacaklarına inanarak Ganj Nehri sularına girdiği törende yaşanan izdihamda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralıların Bihar eyaletinin Begusarai bölgesinde hastaneye kaldırıldığını söyleyen polis, izdihamın nedeninin araştırıldığını ifade etti.
Ülkedeki dini festivallerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle benzer durumlar sıklıkla yaşanıyor.
2013TE 110'DAN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Hindistan'da, Ekim 2013'te Madhya Pradeş eyaletinde bir tapınakta meydana gelen izdihamda, çoğu kadın ve çocuk 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Maharashtra eyaletindeki Mandhardevi Tapınağı yakınlarında, 2005'teki izdihamda da yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.