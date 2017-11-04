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Dini törende izdiham: 3 ölü

Hindistan'da Ganj Nehri kıyısında düzenlenen dini tören sırasında çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Dini törende izdiham: 3 ölü

Hindistan'da Ganj Nehri kıyısında düzenlenen dini tören sırasında çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:10
Dini törende izdiham: 3 ölü
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POLİS, Hinduların günahlarından arınacaklarına inanarak Ganj Nehri  sularına girdiği törende yaşanan izdihamda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini,  6 kişinin de yaralandığını belirtti.
 
Yaralıların Bihar eyaletinin Begusarai bölgesinde hastaneye  kaldırıldığını söyleyen polis, izdihamın nedeninin araştırıldığını ifade etti.
Ülkedeki dini festivallerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması  sebebiyle benzer durumlar sıklıkla yaşanıyor.
 
2013TE 110'DAN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
 
Hindistan'da, Ekim 2013'te Madhya Pradeş eyaletinde bir tapınakta  meydana gelen izdihamda, çoğu kadın ve çocuk 110'dan fazla kişi hayatını  kaybetmişti.
 
Maharashtra eyaletindeki Mandhardevi Tapınağı yakınlarında, 2005'teki  izdihamda da yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.
 
  

 

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Anahtar Kelimeler:
HindistanIzdihamGanj NehriDini Tören
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