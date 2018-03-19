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Devrim gibi karar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, kadınların artık 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını açıkladı.

Devrim gibi karar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, kadınların artık 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını açıkladı.

19 Mart 2018 Pazartesi 16:48
Devrim gibi karar
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SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesi için devrim sayılabilecek bir açıklama yaptı. Salman, kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını söyledi. Salman'ın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce geldi. Suudi Arabistan'da kısa süre önce üst düzey bir din görevlisi, kadınların uygun giyinmesinin şart olduğunu ancak çarşaf gibi bir zorunluluğun bulunmadığını söylemişti.
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman daha önce ülkesinin 'Ilımlı İslam'a geçiş yapacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre, Veliaht Prens tarafından duyurulan yeni reform haber ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu.

Buna göre, katı kurallarıyla bilinen Suudi Arabistan'da kadınlar 'Toplum kurallarına uygun ve saygılı' giyindikleri takdirde çarşaf giyinmek zorunda kalmayacak.

Veliaht Prens, CBS kanalına verdiği röportajda, “Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, “saygılı” bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Selman, “1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Din, siyah çarşafı şart koşmuyordu. Kadının örtünmek için siyahı kullanması kendi seçimidir” dedi.

Prens Selman, Suudi Arabistan'da aşırı dinci akımların bulunmasından 1979'daki İran İslam Devrimi'ni sorumlu tutuyor.

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