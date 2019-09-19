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Devrik lider hayatını kaybetti!

Arap baharı dolayısıyla Tunus'un devrilen ilk Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali hayatını kaybetti

DÜNYA 19.09.2019, 17:50 19.09.2019, 17:58
Devrik lider hayatını kaybetti!
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TUNUS'UN devrik lideri 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali’nin, Suudi Arabistan'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da yaşayan ve uzun zamandır haber alınamayan bin Ali bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'de Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

#Arap Baharı #Tunus #Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali
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