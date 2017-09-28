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Devlet başkanının banka hesapları inceleniyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin banka hesaplarının inceleme altında olduğu bildirildi

Devlet başkanının banka hesapları inceleniyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin banka hesaplarının inceleme altında olduğu bildirildi

28 Eylül 2017 Perşembe 11:22
Devlet başkanının banka hesapları inceleniyor
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DEVLET Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Ombudsmanlık Ofisinin geçen  yıldan bu yana Duterte hakkındaki iddiaları araştırdığına ve geçmiş yıllarda  büyük miktarlarda işlem gerçekleştirdiğini gösteren banka kayıtlarına ulaştığına  ilişkin haberlere yanıt verdi.
 
Duterte'nin banka hesaplarındaki varlığını ibraz etmediğini iddia  eden yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından yürütülen soruşturmaya saygı  duyduğunu belirten Abella, "Duterte, bağımsız bir organ olarak Ombudsmanlık  Ofisinin iç süreçlerine saygı duyuyor ve gerçekleri ortaya çıkarma görevindeki  tarafsızlığına güveniyor." dedi.
 
Abella, "Devlet başkanının saklayacağı hiçbir şey yok." ifadesini  kullandı. 
Haber portalı ABS-CBN'nin Yardımcı Ombudsman Arthur Carandang'ın  açıklamasına dayandırdığı haberinde, ofisin, Duterte'nin banka kayıtlarını  2006-2016 yılları arasında Devlet Başkanı olmadan önce aldığı ve bu kayıtların,  Duterte'nin çocuklarıyla müşterek hesaplarda milyonlarca pesoluk işlem  yapıldığını ortaya koyduğu ileri sürüldü.
 
Carandang, Duterte'nin banka kayıtlarının, Para Aklamayla Mücadele  Konseyi tarafından ortaya çıkartıldığını belirtti.
 
Duterte ise hakkındaki suçlamaları reddederek, kendisi veya çocukları  hakkındaki iddiaların ispatlanması halinde istifa etme sözü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerRodrigo Duterte
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