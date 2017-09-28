Devlet başkanının banka hesapları inceleniyor

DEVLET Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Ombudsmanlık Ofisinin geçen yıldan bu yana Duterte hakkındaki iddiaları araştırdığına ve geçmiş yıllarda büyük miktarlarda işlem gerçekleştirdiğini gösteren banka kayıtlarına ulaştığına ilişkin haberlere yanıt verdi.
Duterte'nin banka hesaplarındaki varlığını ibraz etmediğini iddia eden yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından yürütülen soruşturmaya saygı duyduğunu belirten Abella, "Duterte, bağımsız bir organ olarak Ombudsmanlık Ofisinin iç süreçlerine saygı duyuyor ve gerçekleri ortaya çıkarma görevindeki tarafsızlığına güveniyor." dedi.
Abella, "Devlet başkanının saklayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.
Haber portalı ABS-CBN'nin Yardımcı Ombudsman Arthur Carandang'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, ofisin, Duterte'nin banka kayıtlarını 2006-2016 yılları arasında Devlet Başkanı olmadan önce aldığı ve bu kayıtların, Duterte'nin çocuklarıyla müşterek hesaplarda milyonlarca pesoluk işlem yapıldığını ortaya koyduğu ileri sürüldü.
Carandang, Duterte'nin banka kayıtlarının, Para Aklamayla Mücadele Konseyi tarafından ortaya çıkartıldığını belirtti.
Duterte ise hakkındaki suçlamaları reddederek, kendisi veya çocukları hakkındaki iddiaların ispatlanması halinde istifa etme sözü verdi.
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