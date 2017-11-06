Devlet Başkan Yardımcısı görevden alındı

ZİMBABVE Bilgi Bakanı Simon Khaya Moyo, 75 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’nın sadakatsizce davranışlarından dolayı görevden alındığını açıkladı. Moyo, Mnangagwa’nın görevini yerine yetirme konusunda sorumsuz tutumu nedeniyle bu kararın alındığını söyledi.
Eski İstihbarat Şefi Mnangagwa, 2014 yılından beri devlet başkan yardımcılığı görevini yapıyordu.
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