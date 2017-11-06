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Devlet Başkan Yardımcısı görevden alındı

Ülkenin Bilgi Bakanı tarafından yapılan açıklamada Devlet Başkan Yardımcısı'nın görevden alındığı belirtildi

Devlet Başkan Yardımcısı görevden alındı

Ülkenin Bilgi Bakanı tarafından yapılan açıklamada Devlet Başkan Yardımcısı'nın görevden alındığı belirtildi

06 Kasım 2017 Pazartesi 19:51
Devlet Başkan Yardımcısı görevden alındı
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ZİMBABVE Bilgi Bakanı Simon Khaya Moyo, 75 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’nın sadakatsizce davranışlarından dolayı görevden alındığını açıkladı. Moyo, Mnangagwa’nın görevini yerine yetirme konusunda sorumsuz tutumu nedeniyle bu kararın alındığını söyledi.

Eski İstihbarat Şefi Mnangagwa, 2014 yılından beri devlet başkan yardımcılığı görevini yapıyordu.

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Son Güncelleme: 06.11.2017 19:56
Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkan Yardımcısı
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