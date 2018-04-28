Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Devasa çiftliklerde yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor

Çin, endüstriyel düzeyde böcek üretimine başladı.Devasa depolarda yaşayan milyarlarca hamam böceği, ilaç yapımı için kullanılıyor.

Devasa çiftliklerde yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor

Çin, endüstriyel düzeyde böcek üretimine başladı.Devasa depolarda yaşayan milyarlarca hamam böceği, ilaç yapımı için kullanılıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:32
Devasa çiftliklerde yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor
banner404

PEKÇOK kişi hamam böceklerini tiksindirici bulabilir, ancak tıbbi faydaları olduğuna ilişkin iddialar nedeniyle böcekler, Çin'deki ilaç endüstrisinde önemli bir paydaya sahip.

ÜRETİM ARTTI

Çin'de, başka Asya ülkelerinde de olduğu gibi, kızarmış hamamböcekleri gıda olarak tüketiliyor. Ancak üretim şimdilerde çarpıcı bir şekilde artmış durumda.

YILDA 6 MİLYAR BÖCEK ÜRETİYORLAR

Tek bir eczacılık şirketi yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor. Böcek çiftliği, ülkenin güneybatısındaki Xichang kentinde bulunuyor.

UYGUN ORTAM YARATILMIŞ

South China Morning Post gazetesine göre, böcekler iki futbol sahası büyüklüğündeki bir binada üretiliyor. İçeride su ve yemek kapları olan geniş raflar var. Ortam ılık, nemli ve karanlık.

ÇİFTLİK İÇİNDE ÖZGÜRCE GEZİYORLAR

Çiftliğin içinde böcekler serbestçe hareket edebiliyor ve çiftleşebiliyor. Ama çiftlikten çıkamıyor ve hiç gün ışığı görmüyorlar. Çiftlik yapay zeka kullanan bir sistem ile kontrol ediliyor. Isı, nem ve gıda stoğu gibi değişkenler bilgisayarlarla düzenleniyor.
Amaç, böceklerin olabildiğince hızlı çiftleşmesini sağlamak. Tıbbi kullanım Yetişkinliğe ulaştıklarında hamam böcekleri, geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir ilacı üretmek için kullanılıyor.

BİR ÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Kangfuxin olarak bilinen madde balık gibi kokuyor ve şekerli bir tadı var.

Başta mide ve bağırsak iltihapları, ülser ve solunum sorunları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Telegraph gazetesine konuşan Shandong Ziraat Üniversitesi'nden Profesör Liu Yusheng "Hamam böcekleri gerçekten mucize bir ilaç. Çok sayıda rahatsızlığı, birçok diğer ilaçtan çok daha hızlı iyileştirebiliyorlar" diyor

UCUZ ALTERNATİF

Prof. Liu Çin'in yaşlı nüfus sorununun olduğuna dikkat çekiyor, "Yaşlılar için yeni ilaçlar bulmaya çalışıyoruz ve bunlar genellikle Batı ilaçlarından daha ucuz" diyor.

HÜKÜMET DESTEKLİYOR

Hamam böceği üretimi hükümet tarafından destekleniyor ve böceklerden üretilen maddeler birçok hastanede kullanılıyor olsa da, böcek çiftliklerine karşı çıkanlar da var.
Güney Çin Morning Post gazetesine konuşan Pekin'deki Medikal Bilimler Akademisi'nden bir araştırmacı "Böceklerden üretilen ilaç her derde deva değil, hastalıklara karşı mucizevi güçleri de yok" dedi.

TEHLİKELERİ VAR

Bir diğer akademisyen de çiftliklerde bu kadar çok sayıda hamam böceğinin kapalı tutulmasının riskli olduğuna dikkat çekti.

Çin Bilim Akademisi'nden Profesör Zhu Chaodong "Bir deprem ya da insan hatası sonucu milyarlarca hamam böceğinin doğaya karışması felakete neden olur" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
çinYılda 6 Milyar Hamam BöceğiDevasa çiftliklerde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O ülkeden 'Türk köftesi itirafı'
O ülkeden 'Türk köftesi itirafı'
Kadınların seyirci olarak katıldığı güreş müsabakası Suudi'leri ayağa kaldırdı
Kadınların seyirci olarak katıldığı güreş müsabakası Suudi'leri ayağa kaldırdı
Dünyaca ünlü model, uyuz böcekleri tarafından yenerek öldü
Dünyaca ünlü model, uyuz böcekleri tarafından yenerek öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim