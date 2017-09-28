Dev yılan klozetten böyle çıkarıldı

YAKLAŞIK 2 metrelik bir yılanın, klozete gizlendiği görüldü. Zehirli olmadığı anlaşılınca da operasyon başladı. Yılan uzun süre dirense de klozetten çıkarıldı. Büyük korkuya sebep olan hayvan, ardından da doğaya salıverildi.