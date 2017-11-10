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Dev hava yolu şirketi iflas etti

ABD'de hizmet veren Island Air, tüm seçenekleri zorlamalarına rağmen şirketi ayakta tutabilecek alternatif geliştiremediğini ve faaliyetine son verdiğini açıkladı

Dev hava yolu şirketi iflas etti

ABD'de hizmet veren Island Air, tüm seçenekleri zorlamalarına rağmen şirketi ayakta tutabilecek alternatif geliştiremediğini ve faaliyetine son verdiğini açıkladı

10 Kasım 2017 Cuma 14:51
Dev hava yolu şirketi iflas etti
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SON dönemde iflas eden havayolu şirketleri arasına bir kuruluş daha eklendi. Island Air bugün son hizmetini verdi ve kapandı. Amerikalı firma faaliyette kalmak için tüm seçeneklerini zorladıkları halde başaramadıklarını belirtti. CEO David Uchiyama, çalışanlara yolladığı elektronik postada "İçimden gelmeyerek de Island Air için 10 Kasım tarihinin faaliyetteki son günü olduğunu bildirmek zorundayım." dedi.

BİLETİ OLAN YOLCULAR ALTERNATİF KURULUŞLARA YÖNLENDİRİLECEK

Bileti olan yolcuları bir hafta süreyle alternatif kuruluşlara yönlendiren Island Air, geri ödemeler için müşterilerin kredi kartı şirketleri ve bankalarıyla iletişime geçmesi gerektiğini açıkladı.

ÜNLÜ MİLYARDER DE ELDEN ÇIKARMIŞTI

2013 yılında Oracle'ın kurucusu olan ve yaklaşık 60 milyar dolar civarındaki servetiyle bilinen Larry Ellison'un kontrolündeki Island Air geçen yıl satılmıştı fakat buna rağmen toparlayamayarak Ekim ayında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

37 yıldır faaliyette olan ve 400 personeli bulunan Island Air son 4.5 yıldır sürekli zarar ediyordu. United Airlines ile sık uçuş ve kod paylaşımı da bulunan Hawaii merkezli şirket aynı zamanda eyaletin en büyük ikinci havayolu kuruluşuydu.

Island Air iflasla birlikte bu yıl aynı sonu yaşayan İngiliz Monarch, Alman Air Berlin, İtalyan Alitalia, Rus VIM Avia ve Buryat ile Belçikalı VLM gibi şirketlerin arasına eklendi.

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