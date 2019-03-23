Dev gemi kırmızı alarm verdi! Bin 300 kişi mahsur kaldı

Bin 300 kişiyi taşıyan seyahat gemisi, Norveç açıklarında kırmızı alarm verdi. Yolcuların tahliye edileceği bildirildi.

Dev gemi kırmızı alarm verdi! Bin 300 kişi mahsur kaldı
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NORVEÇ açıklarında, 1300 kişiyi taşıyan seyahat gemisinin motorunda meydana gelen arıza sonucu kırmızı alarm verildi. Yolcuların tahliye edileceği bildiriliyor. 

GEMİ DEMİR ALDIKTAN SONRA 'TEHLİKELİ DURUM' SİNYALİ GÖNDERDİ

Norveç'in kuzeybatısındaki Hustadvika sahilinde Viking Sky isimli ve bin 300 kişiyi taşıyan yolcu gemisi kırmızı alarm verdi. Geminin kıyıdan 1 km uzaklıkta olduğu ve acil durum ilan edilmesinin sebebi olarak motor arızası gösterildi. Yolcuların ise kısa süre içinde tahliye edileceği aktarıldı. Geminin çevresine çok sayıda helikopter ve tahliye botları gönderilmiş durumda.

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