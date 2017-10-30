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Dev emlak şirketi, aylık 82 bin liraya çalışacak eleman arıyor

Merkezi İngiltere'de bulunan bir emlak şirketi, aylık 82 bin lira maaşa Dubai ofisinde çalışacak satış danışmanları aradığını açıkladı

Dev emlak şirketi, aylık 82 bin liraya çalışacak eleman arıyor

Merkezi İngiltere'de bulunan bir emlak şirketi, aylık 82 bin lira maaşa Dubai ofisinde çalışacak satış danışmanları aradığını açıkladı

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:40
Dev emlak şirketi, aylık 82 bin liraya çalışacak eleman arıyor
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İNGİLTERE merkezli bir emlak şirketi  Dubai'deki ofiste çalıştırmak üzere yıllık 200 bin pound (984 bin TL) maaşla yeni elemanlar arıyor.

AYLIK 82 BİN LİRA ALACAK

Seçilen aday, aylık 82 bin TL'ye tekabül eden maaş ile çalışacak ve doğrudan  Dubai'ye gönderilecek. Şirket  Dubai'de konaklama konusunda da çalışan kişiye yardım edecek.

Merkezi  İngiltere'nin Coventry şehrinde olan emlak şirketi, hiçbir mesleki yeterlilik aramadıklarını sadece satış kabileyetine sahip hevesli insanları aradıklarını söyledi.

2 YILLIK İŞ DENEYİMİ ARANIYOR

Şirket  Dubai'deki ofisi için büyük bir lansıman planladıklarını açıkladı. 14 Kasım'da açılan ilanda, "Dubai'deki lansmana bağlı olarak ek bürolar açacağız.  Dubai'de heyecan verici büyüme planlarımız var. Hedef odaklı bir ortamda en az 2 yıllık iş deneyimi olan satış elemanları arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereDubaiEKONOMİ
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