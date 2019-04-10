Dev banka kabul etti! 1,1 milyar dolar ceza ödeyecek

İNGİLTERE merkezli banka Standard Chartered, İran ve başka ülkelere yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiaları için açılan soruşturmada ABD ve İngiltere'ye toplam 1,1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

ABD'YE 928 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Varılan anlaşmaya göre Standard Chartered, ABD'ye 928 milyon dolar ceza ödeyecek ve bu paranın yaklaşık yarısını New York eyaleti alacak.

İNGİLTERE'YE 102 MİLYON STERLİN ÖDEYECEK

Banka, İngiltere Finansal Yürütme Komitesi'ne (FCA) ise 102 milyon sterlin yani yaklaşık 133 milyon dolar ödeme yapacak.