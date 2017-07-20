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Despacito, internette tüm zamanların en popüler şarkısı oldu

Despacito, İngilizce konuşan dünyada Justin Bieber'ın şarkıyı duyup kendi sözleriyle söylemek istemesi üzerine meşhur oldu

Despacito, internette tüm zamanların en popüler şarkısı oldu

Despacito, İngilizce konuşan dünyada Justin Bieber'ın şarkıyı duyup kendi sözleriyle söylemek istemesi üzerine meşhur oldu

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:48
Despacito, internette tüm zamanların en popüler şarkısı oldu
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LUIS Fonsi'nin "Despacito" adlı şarkısı ve şarkının video klibi, çıktıktan sadece altı ay sonra, internet üzerinde tüm zamanların en çok izlenen ve dinlenen şarkısı oldu.
Hit şarkı, tüm şarkı izleme ve dinleme servislerinde 4,6 milyar kez tıklanarak, Justin Bieber'ın Sorry adlı şarkısını geride bıraktı.
Şarkılarını İspanyolca söyleyen Porto Rikolu şarkıcı "Bu şarkıyla olanlar inanılmaz. 'Kaza' kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü bir hit şarkı yazmaya çalışıyordum ama böyle olacağını da tahmin etmemiştim. Sadece insanları dans ettirmek istiyordum" dedi.
39 yaşındaki şarkıcı, İngiltere de dahil 35 ülkede listelerde bir numaraya yükselen şarkısının, günümüzün siyasi ikliminde kendisine umut verdiğini vurguladı.
Fonsi "Ben Porto Rikoluyum ve Miami'de yaşıyorum. Şu anda insanların bizi bölmeye çalıştığı ilginç bir dönemden geçiyoruz. Duvarlar yapmak istiyorlar ve insanları ve kültürleri bir araya getirmek bana gurur veriyor" diye konuştu.
Justin Bieber etkisi
Şarkı Ocak ayında piyasaya çıkar çıkmaz Latin Amerika ülkelerinde liste başı oldu, ancak İngilizce konuşan dünyada Justin Bieber'ın şarkıyı duyup kendi sözleriyle söylemek istemesi üzerine meşhur oldu.
Şarkının Despacito (Remix) adıyla bilinen Justin Bieber versiyonu, internet üzerinden müzik dinleme hizmetleri Spotify ve Apple Music'te fenomen haline gelirken, Youtube'da en çok çalınan dördüncü şarkı olmayı başardı.
Universal Music'ın Başkanı Lucian Grainge Despacito'nun başarısının, internetin müzik piyasasındaki demokratikleştirici etkisini gösterdiğini söyledi.
Grainge "İnternet sayesinde, farklı ritmlere sahip, farklı kültürlerden, farklı dillerden şarkılar başarılı olabiliyor. Müzik endüstrisine en son 50 yıldır İngilizce konuşan sanatçılar hakim oldu ancak internetle Latin Amerika müzikleri de dünyaya açılıyor. Her yerden, her şarkı başarılı olabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DespacitoJustin Bieber
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