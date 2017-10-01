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Depresyondan çıkarmak için 11 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girmiş!

ABD'de 11 yaşındaki erkek öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmenin savunması pes dedirtti. 25 yaşındaki öğretmen, öğrencisinin depresyonda olduğunu ve onu mutlu etmek için ilişkiye girdiğini söyledi

Depresyondan çıkarmak için 11 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girmiş!

ABD'de 11 yaşındaki erkek öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmenin savunması pes dedirtti. 25 yaşındaki öğretmen, öğrencisinin depresyonda olduğunu ve onu mutlu etmek için ilişkiye girdiğini söyledi

01 Ekim 2017 Pazar 10:11
Depresyondan çıkarmak için 11 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girmiş!
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AMERİKA'DA  bir okulda sıradışı bir istismar vakası yaşandı.

DEPRESYONDAN ÇIKARMAK İÇİN ÖĞRENCİSİ İLE İLİŞKİYE GİRDİ

11 yaşındaki öğrencisinin depresyonda olduğunu öne süren ve "öğrencisini mutlu etmek için" onunla ilişkiye giren 25 yaşındaki ilkokul öğretmeni Katherina Gonzalez, beş yıl hapis cezası aldı.

Öğretmen, küçük yaşta çocukla cinsel ilişkiye girmek suçundan Mart ayında tutuklanmıştı.

MAHKEME HUZURUNDA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Daha sonra Ağustos ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan öğretmen, mahkemede tedavi gördüğünü söyleyip gözyaşları içinde özür diledi.

TACİZCİ ÖĞRETMEN BİR SÜRE ÖNCE TECAVÜZE UĞRAMIŞ

Öğretmen kısa bir süre önce sınıfta tecavüze uğradığını ve bu yüzden tedavi gördüğünü söyledi. Mahkeme hakimi, öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği ve tam ilişkiye girmemesine rağmen başkalarının aynı suçu işlememesi için öğretmene ceza verdiklerini söyledi.

SORUŞTURMAYA GÖRE İLİŞKİ DEĞİL TACİZ YAŞANDI

Dedektiflerin yaptığı soruşturmada, öğretmenin öğrencisini arabasına ve evine aldığı, ilişki yaşamayıp sadece birbirlerinin özel yerlerine dokundukları tespit edildi.

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Son Güncelleme: 01.10.2017 10:13
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