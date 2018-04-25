Depresyona giren kadın, evde göğüslerini keserek silikonlarını çıkardı

İNGİLTERE'nin Skegness kentinde yaşayan 49 yaşındaki Tonia Rossington isimi kadın, estetik operasyonla B cuptan F cupa büyüttüğü göğüslerini evde kendi başına keserek içindeki silikonu çıkarttı.

DEPRESYON YAŞIYORDU

3 çocuk annesi kadın, Youtube'da izlediği ameliyat videoları ile kendi göğüs implantını keserek herkesi şaşkına çevirdi. Göğüslerindeki implantlara bağlı olarak depresyon ve anksiyete yaşayan kadın, eşinin ona bu operasyon için gönderdiği parayı bu iş için kullanmak yerine sıkıntısını tek başına çözmeye karar verdi.



İNTERNETTEN ARAŞTIRDI

Yatak odası aynası önünde kendi göğüslerini kesen kadın, prosedürü internetten araştırdığını ve kocası işteyken bu işe giriştiğini söyledi. Sayın aldığı neşter ile göğüslerini kesen kadın, önceki ameliyatının bıraktığı sinir hasarı sebebiyle, ağrı reseptörleri çalışmadığı için acı çekmedi.



KESERKEN BİRİ PATLADI

Önceki ameliyatından kalan yara izinin izini sürerek önemli dokulara zarar vermemeye çalıştığını söyleyen İngiliz, implantlardan biri patlayınca işlerin değiştiğini ve paniklediğini söyledi.

Her iki implantı da vücudundan çıkardıktan sonra hastaneye koşan kadın, kocasına not bırakıp endişelenmemesi gerektiğini ve hastane gittiğini yazdı.



DOKTORLAR "ÇOK TEHLİKELİ" DEDİ

"Bir daha asla implant kullanmam, yaptığım en kötü hataydı diyen kadın" için İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği'nden Dr. Estreron Cavale, evde böyle bir şey gerçekleştirmenin son derece tehlikeli olduğunu ve bunun atardamarlara denk gelme, enfeksiyon kapma ve aşırı kanamaya riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.