'Denizkızı' doğdu... Acı haber 4 saat sonra geldi!

HİNDİSTAN'DA "Denizkızı sendromu"yla doğan bir bebek doğumdan 4 saat sonra talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti...

HASTA OLDUĞU DOĞUMA KADAR FARK EDİLMEDİ

Bacakları birbirine yapışık olan ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin doğuma kadar hasta olduğunun fark edilmediği açıklandı.

Bebeğin annesi 23 yaşındaki talihsiz anne Muskura Bibi, bu hafta bacakları kaynaşmış, bedeni gelişmemiş ve cinsiyeti belirlenemeyen bir bebek dünyaya getirdi.

Anne Bibi'nin hamilelikte hiçbir tedavi almadığı, hiçbir tarama yapılmayan kadının doğuma kadar bu durumun farkında olmadığı açıklandı.

Denizkızı sendromu (Sirenomelia)un her 60 bin ila 100 bin doğumda bir kişiyi etkilediği düşünülüyor. Hastanedeki Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Sudip Saha, "Çift, gebelik sırasında parasızlık yüzünden uygun ilaçları aramadılar. Beslenme yetersizliği ve anneden bebeğe hatalı kan dolaşımı bu tür bir anormallik yaratabilir" açıklamasında bulundu.



