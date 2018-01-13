Denizden babam çıksa yerim diyenler dikkat! Pişirmeden yedi, hayatını kaybetti

DOKTORLAR LeBlanc’a ‘vibrio’ (et yiyen bakteri) teşhisi koydu. Kadının teşhis konduktan 21 gün sonra öldüğü bildirildi.
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Jeannette LeBlanc isimli kadın, pazardan aldığı çiğ istiridyeleri yiyince dehşeti yaşadı. 55 yaşındaki kadın yediği 24 çiğ istiridyeden sonra et yiyen bakteri nedeniyle hayatını kaybetti.
Uzmanlar, bu hastalığın belirtilerinin ishal, mide bulantısı, ateş ve titreme olduğunu söyleyerek, daha çok sıcak aylarda olabileceğini açıkladı. Çiğ veya az pişmiş deniz mahsülleri veya deniz suyuna maruziyetin de et yiyen bakteri açısından risk yarattığını söylediler.
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