Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eğer rüyanızda cinsel ilişkiye giriyorsanız...İlk kez duyacaksınız!
Eğer rüyanızda cinsel ilişkiye giriyorsanız
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 13 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan ve uyku apnesinden kurtulun
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan kurtulun!
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?
Protein tozu takviyesi almak doğru...

Denizden babam çıksa yerim diyenler dikkat! Pişirmeden yedi, hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde çiğ istiridyeleri yiyen LeBlanc’ın 48 saat sonra, durumu kötüleşmeye ve bacaklarında yaralar oluşmaya başladı

Denizden babam çıksa yerim diyenler dikkat! Pişirmeden yedi, hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde çiğ istiridyeleri yiyen LeBlanc’ın 48 saat sonra, durumu kötüleşmeye ve bacaklarında yaralar oluşmaya başladı

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:09
Denizden babam çıksa yerim diyenler dikkat! Pişirmeden yedi, hayatını kaybetti
banner404

DOKTORLAR LeBlanc’a ‘vibrio’ (et yiyen bakteri) teşhisi koydu. Kadının teşhis konduktan 21 gün sonra öldüğü bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Jeannette LeBlanc isimli kadın, pazardan aldığı çiğ istiridyeleri yiyince dehşeti yaşadı. 55 yaşındaki kadın yediği 24 çiğ istiridyeden sonra et yiyen bakteri nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlar, bu hastalığın belirtilerinin ishal, mide bulantısı, ateş ve titreme olduğunu söyleyerek, daha çok sıcak aylarda olabileceğini açıkladı. Çiğ veya az pişmiş deniz mahsülleri veya deniz suyuna maruziyetin de et yiyen bakteri açısından risk yarattığını söylediler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İSTİRİDYEEt Yiyen Bakteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viagra’yı fazla kaçırınca! Havalimanında çırılçıplak...
Viagra’yı fazla kaçırınca! Havalimanında çırılçıplak...
Suriye'de 400 bin insan açlığa terk edildi! Yüzyılın felaketi olabilir
Suriye'de 400 bin insan açlığa terk edildi! Yüzyılın felaketi olabilir
Korkunç olay! Okula yürüyen başörtülü kıza makaslı saldırı
Korkunç olay! Okula yürüyen başörtülü kıza makaslı saldırı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim