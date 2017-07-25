Denizde mahsur kalan iki fil, akeri operasyonla kurtarıldı

SRİ Lanka'da akıntıya kapılarak sürüklenen filler, deniz kuvvetleri tarafından dikkatlice kıyıya yönlendirildi. Bunun, bölgedeki ilk fil kurtarma operasyonu olmadığı öğrenildi.

OPERASYONA 3 ASKERİ GEMİ KATILDI

Kıyıya çıkarıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi doğal yaşamına dönen iki filin kurtarılış videosu, internette çok izlenenler arasına girdi. Kurtarma operasyonuna üç askeri gemi katıldı.Yapılan açıklamada, fillerin kurtarma operasyonunda hiçbir zarar görmediği belirtildi.