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Dehşete düşüren görüntüler! Cenazeyi böyle kaçırdılar...

Kudüs'te ölen Filistinli sayısı üçe yükselirken 391 kişi ise çıkan olaylarda yaralandı. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ise yürek yaktı. El-Makasid'e baskın düzenleyen İsrail polisi ölen bir Filistinlinin cenazesini almaya çalışınca Filistinliler hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini böyle kaçırdı

Dehşete düşüren görüntüler! Cenazeyi böyle kaçırdılar...

Kudüs'te ölen Filistinli sayısı üçe yükselirken 391 kişi ise çıkan olaylarda yaralandı. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ise yürek yaktı. El-Makasid'e baskın düzenleyen İsrail polisi ölen bir Filistinlinin cenazesini almaya çalışınca Filistinliler hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini böyle kaçırdı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:49
Dehşete düşüren görüntüler! Cenazeyi böyle kaçırdılar...
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İSRAİL güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı  bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra cemaate müdahale ettiği olaylarda  hayatını kaybeden Filistinli sayısı üçe yükseldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan El-Makasid Hastanesinden yapılan  açıklamaya göre, İsrail polisinin kentin Tur bölgesinde cuma namazı sonrası  Filistinlilere yönelik müdahalesinde yaralanan ve hastaneye kaldırılan 17  yaşındaki bir Filistinli genç daha hayatını kaybetti. Hastanenin açıklamasında  hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi yer almadı.

Filistin sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da işgal altındaki  Doğu Kudüs'e bağlı, Ayrım Duvarı'nın diğer tarafında kalan Ebu Diys Mahallesi'nde  de bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada hayatını kaybeden  Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise, "Tur bölgesinde  yaşanan olaylarda polisin müdahalesi sırasında Filistinli bir genç hayatını  kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor." denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada başka bir  Filistinlinin hayatını kaybetmesini, "Ras el-Amud bölgesinde yaşanan olaylarda  kafasından yaralanan bir Filistinli şehit oldu." ifadeleriyle duyurmuştu.
CENAZEYİ İSRAİL POLİSİNE VERMEDİLER!

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü  yürek yaktı. El-Makasid'e baskın düzenleyen İsrail polisi ölen bir Filistinlinin cenazesini almaya çalışınca Filistinliler hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini böyle kaçırdı.

KUDÜS VE Batı Şeria'DAKİ OLAYLARDA 391 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Batı  Şeria'da şu ana kadar yaşanan olaylarda yaralı sayısının 391 olduğu belirtildi.
Açıklamada, Kudüs'te yaşanan olaylarda 109 Filistinlinin, Batı  Şeria'nın farklı noktalarında yaşanan olaylarda ise 282 Filistinlinin İsrail  askerlerinin kullandığı ses bombası, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba  ile yaralandığı aktarıldı.

İsrail polisi de yaptığı açıklamada, Kudüs'te yaşanan olaylarda 4  İsrail polisinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan namaz sonrası İsrail polisinin müdahalesiyle Kudüs'te  başlayan olaylar büyük oranda duruldu. Kudüs sokaklarında sessizliğin hakim  olduğu gözlenirken, işgal altındaki Batı Şeria'da ise olaylar devam ediyor.
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda  bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail  polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından  Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını  pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler  vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik  sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa  üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme  hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı  adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten  Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere  tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

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