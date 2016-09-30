Dehşet veren olay

Almanya’da bir apartman dairesindeki bavuldan sağ bir kız çocuğu ile çocuk iskeleti çıktı

BAVULUN içinde bulunan çocuk hastaneyi kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. Dehşet verici olay ev sahibi kadının 19 yaşındaki erkek arkadaşının eve gelmesi ile ortaya çıktı. Evde bulunan bir bavuldan gelen ses üzerine bavulu açan 19 yaşındaki genç dehşete kapılarak durumu polise bildirdiğini ifade etti. Hannover polisi ev sahibi 22 yaşındaki anneyi işyerinde tutukladı. Öte yandan Hannover Savcılığı "insan öldürmek, öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutuklanmasını talep ettiğini duyurdu.

Bavulda bulunan iskelet ile ilgili adlı tıp kurumu tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.