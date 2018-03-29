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Dehşet! Cezaevi isyanında yangın çıktı: 68 ölü!

Venezuela'nın Valencia kentindeki cezaevinde çıkan ayaklanma sırasında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 68 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı

Dehşet! Cezaevi isyanında yangın çıktı: 68 ölü!

Venezuela'nın Valencia kentindeki cezaevinde çıkan ayaklanma sırasında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 68 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı

29 Mart 2018 Perşembe 09:21
Dehşet! Cezaevi isyanında yangın çıktı: 68 ölü!
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GÜNEY Amerika ülkelerinden Venezuella'nın Valencia kentinde, bir cezaevinde çıkan ayaklanma sırasında yangın çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 68 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

66'SI ERKEK 68 KİŞİ ÖLDÜ
Bir polis karakoluna da bitişik olan cezaevi çevresi, yakınları içeride bulunan kişilerin çığlıkları ve haykırışları ile sarsılırken, Adalet Bakanı Tarek Saab, yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerden 66'sının erkek, 2'sinin de kadın olduğunu duyurdu.

ZİYARETÇİLERDEN DE ÖLENLER VAR
Cezaevlerine kapasitelerinin üstünde hükümlü yada tutuklu konması sıradan bir işlem olan Venezuela'da, cezaevi kapasitesinin 60 kişilik olduğu, içeride ayrıca çalışanların da bulunduğu belirtildi.
Olayda bir polis memuru da silahla yaralandı. Cezaevi yangınında hayatını kaybedenler arasında, ziyaretçi mahkum yakınları olduğu da düşünülüyor.

CEZAEVLERİNDE KAPASİTENİN 5 KATI MAHKUM VAR
Venezuela cezaevleri, insan hakları örgütlerinin tarafında uzun süredir mercek altında. Ülkedeki ekonomik kriz ve artan suç nedeniyle hapishanelerin aşırı dolulukta olduğu belirtiliyor.
Bazı cezaevlerinde kapasitenin 5 katı kadar tutuklu ve mahkum kaldığı bildiriliyor.

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VenezuelaValenciaCezaeviYangınIsyan
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