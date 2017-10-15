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Dehşet anları kamerada! Saç kesimini beğenmedi, berberi öldürdü

Saç kesimini beğenmeyen Rus, berberi sokak ortasında öldürdü

Dehşet anları kamerada! Saç kesimini beğenmedi, berberi öldürdü

Saç kesimini beğenmeyen Rus, berberi sokak ortasında öldürdü

15 Ekim 2017 Pazar 16:20
Dehşet anları kamerada! Saç kesimini beğenmedi, berberi öldürdü
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RUSYA'NIN başkenti  Moskova'da saç kesimini beğenmeyen ve bu yüzden berberle tartışan şahıs, eline bıçak alınca kovalamaca yaşandı. Şahsı cadde ortasında yakalayan adam, berbere art arda bıçak darbeleri savurdu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Talihsiz berber olay yerinde yaşamını yitirdi. Korkunç cinayetse anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Rusya FederasyonuMoskovaRusya
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