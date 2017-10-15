Dehşet anları kamerada! Saç kesimini beğenmedi, berberi öldürdü

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da saç kesimini beğenmeyen ve bu yüzden berberle tartışan şahıs, eline bıçak alınca kovalamaca yaşandı. Şahsı cadde ortasında yakalayan adam, berbere art arda bıçak darbeleri savurdu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Talihsiz berber olay yerinde yaşamını yitirdi. Korkunç cinayetse anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.