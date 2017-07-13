'DEAŞ, yeni bir devlet ilan etti' iddiası

IRAK'TAN yayın yapan El Sumaria televizyonunun haberine göre, Telafer'deki DEAŞ liderlerinin, kasabayı 'bağımsız bir devlet' ilan etmeleri sonrası emirlerine uymayanları katı bir biçimde cezalandırmakla tehdit ettiğini söyledi.Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Telafer'de şu anda Arap ve yabancı militanların kontrolü bulunuyor. Yerel idarecilerinse kasabanın yönetiminde hiçbir rolü bulunmuyor.Irak güçleri, kasabayı militanların elinden geri almaya çalışıyor.