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DEAŞ ve PKK arasındaki kirli anlaşmayla ilgili flaş açıklama!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan, terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka'yı terk etmeleri için DEAŞ ile gizli anlaşma yaptığı haberlerine ilişkin, anlaşmanın parçası olmadıkları ancak buna saygı duydukları bildirildi

DEAŞ ve PKK arasındaki kirli anlaşmayla ilgili flaş açıklama!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan, terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka'yı terk etmeleri için DEAŞ ile gizli anlaşma yaptığı haberlerine ilişkin, anlaşmanın parçası olmadıkları ancak buna saygı duydukları bildirildi

14 Kasım 2017 Salı 08:31
DEAŞ ve PKK arasındaki kirli anlaşmayla ilgili flaş açıklama!
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PENTAGON sözcülerinden Eric Pahon, yaptığı açıklamada, terör örgütleri arasındaki anlaşmayı "yerel bir soruna bulunan yerel bir çözüm" olarak tanımladı.  Pahon, Rakka'da sivil sayısının fazlalığından dolayı ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırısı düzenlemekte zorlandığı bir durumda, Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD'nin, DEAŞ ile söz konusu anlaşmayı yaptığını söyledi.
Anlaşmanın tamamen sivilleri koruma amaçlı olduğunu iddia eden Pahon, "Ortaklarımızla her zaman tam mutabık olmayabiliriz ama onların kendi sorunlarına çözüm bulmasına saygı duyuyoruz." dedi.  Söz konusu anlaşmanın PKK/PYD'nin kurduğu sözde Rakka Sivil Konseyi ile Arap kabile liderleri tarafından yapıldığını dile getiren Pahon, anlaşmanın sivil halka ve DEAŞ militanlarının ailelerine Rakka'dan çıkmaları için izin verirken DEAŞ ile iş tutan Suriyelilere ise onları topluma kazandırmak üzere bir fırsat tanındığını öne sürdü.
 
Koalisyondan üst düzey bir yetkilinin anlaşmayı gözlemlediğine de değinen Pahon koalisyonun bu anlaşmanın aktif bir tarafı olmadığını savundu. Sözcü, kentten ayrılan tüm sivillerin taramadan geçirildiğini, aralarında yabancı savaşçıların bulunduğu DEAŞ militanlarının ise tutuklandığını ifade etti. Buna karşın birçok haber kaynağı, Rakka'dan anlaşma kapsamında ayrılan DEAŞ militanlarının kaçmasına izin verildiğini belirtmişti.
 
AA muhabirlerinin geçen ay ortalarında yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, PKK/PYD, DEAŞ ile süren bir haftalık görüşmelerin ardından örgütün yerli terörist savaşçılarının Rakka'yı terk etmesine izin vermiş ve söz konusu teröristler Deyrizor'un kırsal kesimlerine tahliye edilmişti. Her iki terör örgütünün vardığı anlaşma gereği ise DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarının çıkışına izin verilmediği kaydedilmişti.
 
"Anlaşma sır değil"
 
İngiliz haber kanalı BBC'nin, ABD destekli PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki anlaşmayı "gizli anlaşma" olarak duyurması üzerine, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dillon mesajında, "Bu bir sır değil. Koalisyon 10 ve 14 Ekim'de basın açıklamaları yaptı, BBC Radyo dahil birçok haber kuruluşu ile konuştu. Bu yerel bir soruna yerel bir çözümdü. Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk." ifadelerine yer verdi.
 
Koalisyon açıklamasında, anlaşma sivillerin bölgeden tahliyesi için yapılmış bir düzenleme olarak duyurulmuştu. 17 Ekim'de video konferans yöntemi ile Pentagon'a bağlanan Albay Dillon, PKK/PYD'nin iki hafta içinde Rakka'dan 4 bin 300 sivili tahliye ettiğini, 350 DEAŞ militanının ise örgüte teslim olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eric PahonABDPKKPYDRakkaDEAŞ
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