DEAŞ mensuplarının 'maaşları' ortaya çıktı...

RUS haber ajansı Sputnik, Irak federal polisinin Musul kentinde ele geçirdiği ve bazı terör örgütü DEAŞ militanlarının kazançlarını gösteren belgeyi yayınladı.DEAŞ'lı teröristlerin önceki ay için kazandıkları rakamların kişilerin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterdiği anlaşıldı.

EN DÜŞÜK PARAYI BEKÂR ERKEKLER KAZANIYOR

Buna göre örgütün bekâr üyelerinin 72 dolar veya 95 bin Irak dinarı ile en düşük maaşı aldıkları ortaya çıktı. 40 doların erzaklar için harcandığı dikkate alındığında bu kişilerin eline geçen aylık net maaşın 32 dolar olduğu belirlendi.

Iraklı güvenlik güçlerinin ele geçirdiği belgede yer alan diğer bir isimse evli ve 3 çocuk sahibi olan Abu Jana. Bu militanın aynı ay için 184 dolar maaş aldığı tespit edildi. Evli ve 6 çocuk babası olan Abu Nasır adlı militanın ise aynı dönemde 256 dolar kazandığı görüldü.Belgeden, hangi statüde olurlarsa olsunlar tüm militanlardan 40'ar dolar erzak parası kesildiği anlaşılıyor.

MİLİTANLARIN GELİRİ ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Sputnik'e konuşan Musul kentinden yerel bir kaynak, maaşların genel olarak kişilerin sahip olduğu eş ve çocukların sayısına orantılı olarak değiştiğini, ancak en yüksek maaşların dahi 300 doları aşmadığını aktardı.

Kaynak ayrıca koalisyonun saldırılarında veya araçlarla gerçekleştirilen bombalı saldırılarda yaralanan lişilere bonkörce ödemelerin yapıldığını kaydetti.Diğer bir kaynak ise Ninova'yı kurtarma operasyonundan önce Türkiye'ye giden militanların tüm ödemelerden mahrum kaldığını, bu kişilerin ödeneklerinin, örgütün Musul'un güneyindeki petrol yataklarının kontrolünü kaybetmesiyle meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle kesildiğini anlattı.