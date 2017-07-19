DEAŞ'lı teröristler burada tutuluyor

ASSOCİATED Press (AP) haber ajansının görüntülediği Musul'un dışındaki bir komplekte 370 teröristin bulunduğu ifade edildi. Herhangi bir havalandırma cihazının bulunmadığı ve yüksek sıcaklıkların bulunduğu odada birçok DEAŞ'lı teröristin üst üste yığılarak bekletildiği görülüyor. AP'ye konuşan bir cezaevi görevlisi, "Militanların çoğu sağlık ve deri problemleri yaşıyor çünkü güneş göremiyorlar. Birçoğu yürüyemiyor. Hareket edemedikleri için bacakları şiş" dedi. DEAŞlı teröristler burada tutuluyor
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