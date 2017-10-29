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DEAŞ'ın son tehdidi tüyleri ürpertti

Terör örgütü DEAŞ, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasını bu kez Neymar görseliyle tehdit etti. Örgüt, daha önce de Messi görseli paylaşmıştı

DEAŞ'ın son tehdidi tüyleri ürpertti

Terör örgütü DEAŞ, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasını bu kez Neymar görseliyle tehdit etti. Örgüt, daha önce de Messi görseli paylaşmıştı

29 Ekim 2017 Pazar 12:24
DEAŞ'ın son tehdidi tüyleri ürpertti
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DEAŞ,  Rusya'da düzenlenecek olan  2018 Dünya Kupası öncesinde  Lionel Messi'li tehdit görselinin ardından şimdi de  Neymar'ın bulunduğu bir görsel yayınladı.

Sosyal medyada terör örgütü yandaşı hesaplardan yapılan tehditkâr görsel paylaşımları devam ederken bu kez hedefte PSG'nin Brezilyalı yıldızı  Neymar vardı.  Sözcü'de yer alan habere göre DEAŞ yandaşları,  Rusya'da yapılacak  2018 Dünya Kupası'nda stadyumları havaya uçurmakla tehdit etmeye başladı.

MESSI VE NEYMAR YERDE

Yeni yayınlanan görselde  Neymar ve  Messi esir olarak resmedilmiş halde görülüyor.  Messi, yerde üzerinde DEAŞ bayrağıyla ölü halde yatarken  Neymar da dizlerinin üzerinde oturmuş şekilde gösterildi.

"BİZ GÜVENDE OLMADIKÇA SİZ EĞLENEMEYECEKSİNİZ"

Görselin altında ise "Biz müslüman ülkelerde güvende olmadıkça siz eğlenemeyeceksiniz" yazısı yer alıyor. Terör örgütü DEAŞ, geçtiğimiz günlerde  2018 Dünya Kupası'nı hedef alan "Bizi bekleyin" yazılı bir görsel paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DAEŞMessiNeymar
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