DEAŞ'ın son tehdidi tüyleri ürpertti

DEAŞ, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde Lionel Messi'li tehdit görselinin ardından şimdi de Neymar'ın bulunduğu bir görsel yayınladı.
Sosyal medyada terör örgütü yandaşı hesaplardan yapılan tehditkâr görsel paylaşımları devam ederken bu kez hedefte PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar vardı. Sözcü'de yer alan habere göre DEAŞ yandaşları, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nda stadyumları havaya uçurmakla tehdit etmeye başladı.
MESSI VE NEYMAR YERDE
Yeni yayınlanan görselde Neymar ve Messi esir olarak resmedilmiş halde görülüyor. Messi, yerde üzerinde DEAŞ bayrağıyla ölü halde yatarken Neymar da dizlerinin üzerinde oturmuş şekilde gösterildi.
"BİZ GÜVENDE OLMADIKÇA SİZ EĞLENEMEYECEKSİNİZ"
Görselin altında ise "Biz müslüman ülkelerde güvende olmadıkça siz eğlenemeyeceksiniz" yazısı yer alıyor. Terör örgütü DEAŞ, geçtiğimiz günlerde 2018 Dünya Kupası'nı hedef alan "Bizi bekleyin" yazılı bir görsel paylaşmıştı.
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