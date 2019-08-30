banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü

Haşdi Şabi Heyeti, DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un Enbar vilayetinde öldürüldüğünü duyurdu.

DÜNYA 30.08.2019, 08:58 Melike Temir
DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü
banner404

IRAK'TA hükümeti destekleyen Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi Heyeti yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı güçler tarafından DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un öldürüldüğünü duyurdu. Ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında "Ebu Nur" lakaplı Hammud'un kendini infilak ettirdiği ifade edildi.

 6 KORUMASI YAKALANDI

Hammud'un kendisini patlatma girişimi öncesinde yardımcısı ve 6 kişiden oluşan korumalarının ele geçirildiği kaydedildi. Cesetlerin Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığına gönderildiği ancak Hammud'a ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

IRAK'TA DEAŞ'IN SON DURUMU

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.

#DEAŞ #Haşdi Şab #Abdusselam Hamed Hammud
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545