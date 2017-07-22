DEAŞ'ın düştüğü bu hal bittiğinin resmidir!

MAKYAJ yapıp kadın elbisesi ile Musul'dan kaçmak isteyen DEAŞ'lı terörist, sakal ve bıyık tıraşı olmayı unutunca Irak güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
MAKYAJ YAPTI AMA SAKALI BIYIĞI UNUTTU
Irak askerlerinin DEAŞ'tan tamamen temizlendiği Musul'dan kaçmaya çalışan teröristin planı istediği gibi gitmedi.
Irak askerlerini atlatmak için kadın kılığına giren terörist, sakal ve bıyığını kesmeyi unutunca yakalandı.
DUDAKLARI RUJLU, GÖZLERİ BOYALI
Irak askerleri tarafından yayınlanan fotoğraflarda, kaçmaya çalışan teröristin yüzü pudralı, dudakları rujlu ve gözleri boyalı olarak görülüyor.
Irak ordusu tarafından kadın kılığna giren diğer teröristlerin de fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda diğer teröristler de makyajlı ve kadın iç çamaşırıyla görülüyor.
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