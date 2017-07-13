De Mistura: Muhalifler ve rejim doğrudan görüşebilir

MİSTURA , İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu 7. tur görüşmelerin dördüncü gününde, Beşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti ile bir araya geldi. BM temsilcisi, Cenevre ofisinde gerçekleşen görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.De Mistura, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesinin (MYK) rejim heyetiyle, yakın bir gelecekte doğrudan görüşmelere geçebileceğini söyledi. Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlıklarıyla bilinen ve kendilerini "muhalif" olarak tanımlayan grupların MYK ile birleşmesi konusunda ise Mistura, bunun gelecek turdan önce olabileceğini belirtti.Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Nasır Hariri uzun süredir rejim heyetiyle aynı masa etrafına toplanarak doğrudan görüşmeler yapılması gerektiğini vurguluyor. Hariri, dün yaptığı açıklamada Esad rejimi heyetinin, siyasi geçişi müzakere etmekten kaçındığı belirterek, BM'yi bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet etmişti.