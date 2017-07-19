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Dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki Hint çocuğa kürtaj izni yok

Hindistan'da bir mahkeme, doktorların tavsiyesi üzerine, dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki bir çocuğun kürtaj olmasına izin vermedi

Dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki Hint çocuğa kürtaj izni yok

Hindistan'da bir mahkeme, doktorların tavsiyesi üzerine, dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki bir çocuğun kürtaj olmasına izin vermedi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:03
Dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki Hint çocuğa kürtaj izni yok
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PENCAP eyaletinin Chandirgarh bölgesindeki mahkemeye tavsiyede bulunan iki jinekoloji uzmanının, çocuğun hayatını tehlikeye atabileceği için kürtaja karşı çıktığı söyleniyor.Çocuğun 26 haftalık hamile olduğu belirtiliyor. Hindistan'da hamileliğin 20. haftasına kadar kürtaja izin veriliyor. Ancak bebekte genetik bir bozukluk varsa istisnalar da olabiliyor.Bu kadar küçük yaşta çocuklar nadiren hamile kaldığı için, vakanın doktorları da şaşırttığı ifade ediliyor.

'HAMİLELİK DE RİSKLİ'

Ancak çocuğun leğen kemikleri tam olarak gelişmediği için hamileliğin sürmesinin de riskli olabileceği belirtiliyor. Bu yaşta normal doğumun imkansız, sezaryanla doğumun da riskli olduğuna dikkat çekiliyor.Tecavüz zanlısı dayının da, yeğenine 7-8 kez tecavüz ettiği iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Aynı bölgede geçen yıl Mayıs ayında da 10 yaşındaki bir çocuğun 18 ila 22 haftalık hamile olduğu belirlenmiş ve mahkeme kürtaja izin vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanKürtajTecavüz
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