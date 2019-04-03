Dayak yediği Müslüman dövüşçünün eşine skandal sözler: Karın bir havlu

Emekliliğini açıklayan karma dövüş sporcusu Conor McGregor, kendisini nakavt eden Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov ve eşi için sert sözler kullandı.

Dayak yediği Müslüman dövüşçünün eşine skandal sözler: Karın bir havlu
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KHABİB Nurmagomedov, dünyaca ünlü McGregor'u kafes dövüşünde nakavt ederek adını dünyaya duyurmuştu. Rusya vatandaşı Müslüman sporcu, maçı kazanmasının ardından kafesten atlayarak İrlandalı'nın ekibine saldırmıştı. Maçın ardından Khabib, "Herkes benim kafesten atladığımı konuşuyor; ama dinime, aileme küfredenlerden kimse bahsetmiyor" açıklamasını yapmıştı. Bu olay üzerinden aylar geçtikten sonra McGregor'dan bir skandal daha geldi. Her şey Khabib Nurmagomedov'un McGregor'un şüpheli emekliliği hakkında konuşmasıyla başladı. Khabib şu ifadeleri kullanmıştı: "Bıraktığını düşünmüyorum. Conor 'senden ayrılıyorum' deyip her zaman geri dönen kıskanç kadınlara benziyor" Bunun üzerine çılgına dönen McGregor, rakibinin eşini aşağılayan bu tweeti attı: "Senin karın bir havlu dostum" Fakat McGregor, hatasının farkına vararak bu tweeti 15 dakika sonra sildi. Bu eylemi onun haber sitelerine düşmesine engel olamadı. İrlandalı isim daha sonra, "Rövanş yapmaktan korkma seni küçük fare. Her zaman sana emredileni yaparsın" sözlerini kullandı. McGregor daha önce Nurmagomedov'un babasına, ülkesine ve dinine hakaretler savurmuştu.

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