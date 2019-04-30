Darbe girişimi sonrası Maduro'dan ilk açıklama

VENEZUELA İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" dedi. Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guiado da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki muhalif aktivist Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri anayasayı korumak üzere sokağa çıkmaya davet etti.Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi. Guaido'nun açıklama yaptığı videoda, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından 14 yıl hapse mahkum edilen muhalif lider Leopoldo Lopez'in de yer aldığı görüldü. Lopez, Guaido'yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığını açıkladı. Muhalefetteki Voluntad Partisinin lideri Leopoldo Lopez, 2014 başında düzenlenen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerin baş aktörü haline gelmişti. 18 Şubat 2014'te başkent Caracas'ta yetkililere teslim olan Lopez hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamaları ise gözaltına alınmasından bir süre sonra düşürülmüştü. Lopez hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor ve mahkeme heyetinin tanıklarının dinlenmesine izin vermediğini ileri sürüyor.

MADURO'DAN İLK AÇIKLAMA

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Ordu komutanlarıyla konuştum, bana ve anayasaya bağlıklıklarını bildirdiler" şeklinde açıklamada bulundu. Maduro, "Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum" dedi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiği ve Venezuela'daki durumun izlendiği bildirildi.

KÜBA VE BOLİVYA, MADURO HÜKÜMETİNE DESTEK VERDİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı. Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.