Dansçı metrelerce yüksekten yere çakıldı, ölüm onu sahnede yakaladı

Cirque Du Soleil adlı dans grubunun ABD 'nin Tampa şehrindeki dans gösterisi sırasında gerçekleşen kaza sonucu bir dansçı hayatını kaybetti. DÜŞÜŞ ANINI SEYİRCİLER GÖRÜNTÜLEDİ Grubun volta performansı sırasında dansçı Yann Arnaud , iplerle yaptığı gösteri esnasında sahneye düşerek ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Arnaud kurtarılamadı. Dansçının düştüğü korkunç an bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansırken acı olay sonrası gösteri iptal edildi. 15 YILDIR DANS EDİYORDU 38 yaşındaki Yann Arnaud 15 yıldır dansçılık yapıyordu. Dans camiasında ünlü bir isim olan Arnaud, 2 kız çocuğu babasıydı.

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