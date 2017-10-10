Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103394
ALTIN
153.700
DOLAR
3.6829
STERLİN
4.8968
EURO
4.3464
11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
banner468

Danimarka'dan skandal Reina saldırısı kararı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakıldı

Danimarka'dan skandal Reina saldırısı kararı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakıldı

10 Ekim 2017 Salı 23:49
Danimarka'dan skandal Reina saldırısı kararı
banner404

GÜNEYDOĞU Jutland Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 20 Temmuz’dan bu yana Danimarka’da tutuklu bulunan Asparov’un serbest bırakıldığını duyurdu.

Güneydoğu Jutland Polisi, Kraliyet Savcısının, Türkiye’nin Asparov’un iadesine yönelik talebini olumsuz yanıtladığını bildirdi. Özbek asıllı 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov’un, Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda tutuklu kaldığı, Asparov’a yönelik Danimarka tarafından herhangi bir suç atfedilmediği kaydedildi.

Güneydoğu Jutland Polisi, İbrahimjon Asparov’un, Ortaköy'deki eğlence kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi saldıran DAEŞ’li terörist Abdulkadir Masharipov’a silah ve mühimmat temin etmekten dolayı suçlandığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini bildirdi.

MAHKEME SÜRECİ

Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı'nın (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınan İbrahimjon Asparov, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Vejle kentinde yaşadığı belirtilen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Türkiye’nin talebi üzerine geçen temmuzda ikinci defa gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınmasının ardından 20 Temmuz’da hakim karşısına çıkartılan Özbek asıllı şüphelinin 4 hafta tutuklu kalmasına hükmedilmişti. 
Geçen 4 haftanın ardından ağustosta Kolding Şehir Mahkemesi’nde zanlının Türkiye’ye iadesine ilişkin görülen ikinci duruşmaya zanlı Asparov ile avukatı video konferans yoluyla katılmıştı.

Hakim, şüphelinin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül’e ertelemiş, ve eylül ayındaki duruşmada ise şüpheli Asparov’un tutukluluk süresi 4 hafta daha uzatılmıştı.

REİNA KATLİAMI

İstanbul Ortaköy’deki Reina adlı eğlence kulübüne yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmiş, Masharipov ise 17 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Esenyurt’ta yakalanmıştı. 
Masharipov’un saldırıda kullandığı silah ve mühimmatı Danimarka’da yaşayan Özbek asıllı İbrahimjon Asparov’un verdiği iddia edilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulDanimarkaReina Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD: Hayal kırıklığına uyardık
ABD: Hayal kırıklığına uyardık
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize kuralları sertleştirdi
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize kuralları sertleştirdi
ABD'de kriz büyüyor! Trump: Eğer bunu yaptıysa...
ABD'de kriz büyüyor! Trump: Eğer bunu yaptıysa...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim