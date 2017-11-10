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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Damat düğününde testislerinden yaralandı

Mısır'da düğününde eğlenen damat, kutlama için ateş açan bir konuğun havaya ateş edecekken yanlışlıkla onu vurması sonucu testislerinden yaralandı

Damat düğününde testislerinden yaralandı

Mısır'da düğününde eğlenen damat, kutlama için ateş açan bir konuğun havaya ateş edecekken yanlışlıkla onu vurması sonucu testislerinden yaralandı

10 Kasım 2017 Cuma 08:44
Damat düğününde testislerinden yaralandı
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28 yaşındaki Osman el Alseyid bekarlığının son anlarında vurulduğunda, dans ederek kutlama yapıyordu. Bir konuk havaya ateş açacakken yanlışlıkla damadı vurunca, düğün ahalisi soluğu hastanede aldı. Genç damat testisleri, kalçası ve ellerinden ağır yara aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ: 'YASAKLANSIN'

Mısır polisi, olaydan sonra kaçan 26 yaşındaki bir adamı yakalayarak gözaltına aldı. Sosyal medya kullanıcıları da düğünde yaşananlara tepki gösterdi.

Birçoğu halka açık kutlamalarda silahla ateş açma geleneğinin yasaklanması gerektiğini söyledi. Bir kullanıcı "Mutluyken kendinizi böyle ifade ediyorsanız, kim bilir öfkeliyken ne yapıyorsunuzdur?" diye sordu.

Stepfeed sitesinin haberine göre, geçen ay Mısır'daki bir başka düğünde kurşunlar bu defa bir konuğun kalçasına isabet etmişti. Konuk ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Osman El AlseyidMısırTestisDüğün
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