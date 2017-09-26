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Damadı da aynı hataya düştü...

ABD lideri Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in, resmi yazışmalarında kişisel e-posta adresini kullandığı ortaya çıktı. Trump, rakibi Hillary Clinton’ın, dışişleri bakanı olduğu dönemde kişisel e-posta hesabını kullandığı için hapse atılması gerektiğini söylemişti

Damadı da aynı hataya düştü...

ABD lideri Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in, resmi yazışmalarında kişisel e-posta adresini kullandığı ortaya çıktı. Trump, rakibi Hillary Clinton’ın, dışişleri bakanı olduğu dönemde kişisel e-posta hesabını kullandığı için hapse atılması gerektiğini söylemişti

26 Eylül 2017 Salı 10:04
Damadı da aynı hataya düştü...
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ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in kişisel e-postasını diğer Beyaz Saray çalışanları ile yazışmalarında kullandığı ortaya çıktı. Politico sitesinin haberine göre Kushner resmi e-posta hesabının yanı sıra kişisel e-posta hesabını diğer Beyaz Saray çalışanları ile iletişim kurmak için kullandı.

Politico’nun 4 ayrı yetkiliye dayandırdığı haberine göre Kushner, üst düzey Beyaz Saray çalışanları ile başkanlık sarayı dışındaki danışmanlara kişisel hesabından yolladığı mesajlarda, etkinlik planlama ve medyada yer alma gibi çeşitli konuları ele aldı.

Haberde e-postaların hassas ya da gizli bilgi içerdiğine ilişkin bir iddia yer almazken bu eylemin, Başkan’ın tüm kişisel ve siyasi aktivitelerinin arşivlenmesini şart koşan ‘Başkanlık Kayıtları Kanunu’nu ihlal etmiş olabileceği yorumu yapıldı.

Kushner’in avukatı Abbe Lowell haberi doğrularken, e-postaların içeriğinin basında çıkan makaleler ve siyasi yorumlardan ibaret olduğunu savundu.

Trump seçim kampanyası döneminde, Demokrat rakibi Hillary Clinton’ın dışişleri bakanı olduğu sırada kişisel e-posta hesabını kullanması nedeniyle ‘hapse girmesi’ gerektiğini söylemişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Clinton’a yönelik bir suçlama getirmemiş ancak hassas bilgileri idare etmede ‘aşırı derecede dikkatsiz’ davrandığı sonucuna varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpJared KushnerHillary Clinton
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