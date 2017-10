DAEŞ’ten giderayak katliam

SURİYE'DE köşeye sıkışan DAEŞ terör örgütü mensupları, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus kentinin kırsalındaki Karyatin kasabasında 128 sivilin DAEŞ tarafından öldürüldüğünü duyurdu.Gözlemevi’ne göre en az 128 kişi, “rejimin ajanları” oldukları iddiasıyla 3 haftalık bir zaman dilimi içerisinde infaz edildi. Sadece 83 kişinin Suriye ordusu kente girmeden 48 saat önce infaz edildiği belirtiliyor. Suriye ordusunun ülkenin doğusunda yürüttüğü operasyondan kaçan DAEŞ militanları, Karyatin’e saldırarak Ekim ayı başında kasabayı ele geçirmişti. Karyatin Cumartesi günü Suriye ordusu tarafından geri alınmıştı.

Humus Valisi Talal Barazi, olayı şok edici bir katliam olarak tanımlarken, hayatını kaybedenlerle ilgili kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İnfaz edilen sivillerin bazılarının kimlik tespiti yapılamayacak durumda olduğu ifade ediliyor. Suriye’deki topraklarının tamamını kaybetmek üzere olan ve Deyrizor’da ağır kayıplar veren DAEŞ’in bu eylemi bir öç alma olarak gördüğü iddia edildi.



Rakka ‘kurtarılmadı’



Bununla birlikte Suriye ordusunun Deyrizor’daki ilerleyişi de devam ediyor. Rus uçaklarıyla desteklenen rejim güçlerinin Irak sınırına varmak üzere olduğu belirtiliyor. Suriye ordusu, bir süredir ülkenin doğusundaki Deyrizor’u DAEŞ’in elinden geri almak için operasyon yürütüyor. Operasyonlara karada İran destekli milisler ve havadan Rus jetleri destek veriyor.



Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman, hükümetin, Rakka da dahil olmak üzere, Suriye ordusunun girmediği hiçbir yeri kurtulmuş olarak görmediğini söyledi. Rus RİA Novosti’ye konuşan Tercüman, “Suriye ordusunun girip Suriye bayrağının dikmediği hiçbir kenti kurtulmuş olarak görmüyoruz. Buna Suriye haritasındaki her nokta dahil” dedi. DAEŞ’in Rakka’dan çıkışının bir bakıma olumlu bir adım olarak görülebileceğini belirten Tercüman, “Ancak DAEŞ herhangi bir grup veya kuruluşun bulunup bulunmadığı gözetilmeksizin Suriye ordusu Rakka’ya muhakkak girmiş olmalı” ifadelerini kullandı.



Tek çözüm öldürmek



Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Yardımcısı Rory Stewart, DAEŞ saflarında yer alan Britanyalı teröristlerle başetmenin tek yolunun, onları bölgede öldürmek olduğunu belirtti. Stewart, Suriye ve Irak’a giderek terör örgütü DAEŞ için savaşan Britanya vatandaşlarının, ada yönetimine karşı her türlü sadakatten uzaklaşmış bireyler olduğunu dile getirdi. Savaşçıların, “şiddet yanlısı ve acımasız” olduklarını vurgulayan Stewart, “Bu nedenle, korkarım ki bu insanların bize yönelik oluşturduğu ciddi tehlikeye dair ciddi olmalıyız. Maalesef, onlarla başa çıkmanın tek yolu hemen hemen her durumda onları öldürmek olacak” diye konuştu.



Marawi’de de sonları geldi



Filipinler’de Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde terör örgütü DAEŞ bağlantılı Maute örgütünün son kalesi konumundaki bir binanın ele geçirildiği bildirildi. Adlarının açıklanmasını istemeyen iki güvenlik yetkilisi, 5 ay önce kuşatma altına alınan Marawi’de militanların son vuruşlarını yapmak için kullandığı, Lanao Gölü kenarındaki iki katlı binadan en az 40 cesedin çıkarıldığını söyledi. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana da gazetecilere yaptığı açıklamada, Marawi’de Maute örgütünün “sonunun getirildiğini” belirtti.