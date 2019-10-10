Cumhuriyetçi Senatör Graham’den Trump’a çağrı: Türkiye’ye yaptırım uygulayın
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bir zamanlar en sıkı destekçilerinden biri olduğu ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik Suriye eleştirilerini sürdürüyor
DEMOKRAT Senatör Chris Van Hollen’la birlikte, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlarla ilgili ABD Kongresi’ne bir tasarı sunan Graham, Trump’a da yaptırımların uygulanmasına destek verme çağrısında bulundu.
Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’yi kınayan sözlerini paylaşan Graham, “Başbakan Netanyahu’ya daha fazla katılamazdım. Türkiye’nin kuzey Suriye’yi işgal ederek Amerika’nın en güvenilir müttefiklerine, Kürtlere saldırması ABD ve İsrail için bir kabustur. IŞİD geri dönecek ve ABD, İsrail ile dünyanın gerilemesiyle Esad/İran daha da büyüyecek” dedi ve Trump’a hitaben sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bay Başkan, Suriye konusundaki kararınızın ulusal güvenliğimiz ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızın güvenliği için ağır sonuçları oluyor. Benim şu çabalarıma destek vermenizi rica ediyorum:
-Türkiye’ye yaptırım uygulamak.
-Kürt müttefiklerimizi korumak için yeniden güvenli bölgeler yaratmak.
-Çok geç olmadan IŞİD’in yeniden yükselişinin önüne geçmek.
Lütfen hala vaktiniz varken yolunuzu değiştirin.”
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