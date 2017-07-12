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Cumhurbaşkanı Macron’a sosyal medyadan seslendi

Grande-Synthe Belediye Başkanı Damien Careme, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sığınmacı çocukların maruz kaldığı ‘insanlık dışı’ duruma müdahale etmesini istedi

Cumhurbaşkanı Macron’a sosyal medyadan seslendi

Grande-Synthe Belediye Başkanı Damien Careme, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sığınmacı çocukların maruz kaldığı ‘insanlık dışı’ duruma müdahale etmesini istedi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:48
Cumhurbaşkanı Macron’a sosyal medyadan seslendi
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DAHA önce de Cumhurbaşkanı Macron’a hitaben bölgedeki sığınmacıların acil durumunu anlatan açık bir mektup yayınlayan Careme, Twitter hesabından bu kez ormanda toprak üstünde uyuyan çocukların fotoğraflarını paylaştı. Careme, karton ve naylon parçaları üstünde görülen bir çocuk fotoğrafına, “Bu, şehrimdeki sığınmacı bir çocuğun fotoğrafı. İnsanlık dışı. Tahammül edemiyorum” yorumunu ekledi. Aynı şartlarda uyuyan bir çocuğun yer aldığı başka bir fotoğrafa ise, “Mutlak aciliyet söz konusu. Duyarsız kalamazsınız” notunu düştü.Belediye Başkanı Careme, sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımlarının sonuncusunda da yine bir sığınmacı çocuk fotoğrafı eşliğinde, “Sizi harekete geçirmek için son bir fotoğraf, insanlık, haysiyet, şimdi Fransa’da” yazdı.

İLK SIĞINMACI KAMPI YANMIŞTI

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve Grande-Synthe Belediyesi tarafından 2016 yılında yaptırılan Fransa’nın uluslararası standartlardaki ilk sığınmacı kampı, geçen nisan ayında yakılmıştı. Yangın sonrası tahliye edilen kamptaki sığınmacılardan bir bölümü ülkedeki başka göçmen merkezlerine gönderilmişti.Eski İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, bakanlık görevindeyken yaptığı bir açıklamada, Grande-Synthe’de bin 500 sığınmacının yaşadığı kampın en kısa zamanda dağıtılacağını duyurmuştu.Le Roux’un bu açıklamasını ‘şaşkınlıkla karşıladığını’ belirten Careme, “Sığınmacı ağırlama merkezlerinde yer olmadığı için bin 500 sığınmacı burada yaşıyor. Biz burada önemli bir rol oynuyoruz, buna nasıl engel olacaklar anlamıyorum” ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Damien CaremeEmmanuel MacronSığınmacı
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