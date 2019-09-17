Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine bombalı saldırıyı Taliban üstlendi

AFGANİSTAN Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu belirtti. Ülkeyi kana bulayan saldırıyı ise Taliban üstlendi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi. Parvan İl Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin yaralandığını dile getirdi. Sengin, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI GANİ DE ALANDAYDI

Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu aktardı. Saldırıyı Taliban üstlendi. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.