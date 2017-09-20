Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Başbakanı ile görüştü

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini devam ettirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otel'de Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul 30 dakika sürdü.
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