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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

DÜNYA 26.08.2019, 13:18 Tugay Tönget
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya gidiyor
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CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için 27 Ağustos'ta Rusya'ya gidecek.Ziyaret kapsamında Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Erdoğan ve Putin heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.Erdoğan, alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak.Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #Rusya
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