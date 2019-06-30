Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prenses Akiko ile görüştü

CUHMURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japonya’nın Kyoto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaretlerinin ardından Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Prenses Akiko Mikasa ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

