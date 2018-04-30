Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan'a desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti başladı. Köksaray'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanları görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeler, anlaşmaların imzası ve ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

16.40

"Bugün hem Türkiye hem de Özbekistan 1990'lara nazaran çok daha güçlüdür. Özbekistan kalkınma ve refah yolunda çok hızlı mesafe katediyor. Özbekistan'ın yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazırdır.

Kalkınmada özellikle istikrar ve güven olmazsa olmaz iki önemli başlıktır. Bölgesel sahiplenme ve iş birliği, istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır. Hedefimiz ticaret hacmimizi 5 milyar dolara ulaştırmaktır.

Buhara'nın, Semerkand'ın manevi iklimini yaşamak için insanlarımız buraya geliyor. Artık Türkiye-Özbekistan'a geliş-gidişler çok daha fazla olacak.

Kurtuluş Savaşımız, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dayanışmanın örnekleri ile doludur. Müslüman coğrafyalarında barış ve sükunetin gelmesini canı gönülden istiyorum."

13.44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki basın toplantısında şunları dile getirdi:

"Türkiye ve Özbekistan olarak siyasi, askeri ve ekonomik tüm konuları ele aldık. Bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerdeki gelişim memnuniyet verici. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bugün değerli kardeşim ile birlikte katılacağımız iş forumu da önemli. Zira geniş katılımlı farklı alanlarda bir iş adamları grubu ile buradayız. Karşılıklı olarak iş adamlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Girişimcilerimizin Özbekistan'da ne tür yatırımlar yapabilirler? Onlara bir heyecan vermenin gayreti içinde olacağız. Özbekistan'ın pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyoruz.

Esasında değerli kardeşimin liderliğini bir tezahürü olan açılımlar bana bir Özbek atasözünü hatırlatıyor. Bir kişi ark kazar bin kişi su içer. Değerli kardeşim attığı cesur adımlarla Özbekistan ve bölgemiz için yeni bir su arkı inşa ediyor. İnşallah bu kanal Özbekistan'ı daha müreffeh günlere ulaştıracaktır. Özbekistan, çevre ülkelerle de çok iyi olduğu için bölgede barış artıyor. Kırgızistan ve Tacikistan ile ilişkilerin iyileşmesi bizleri de mutlu etmiştir.

13.29

Mirziyoyev, ilk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Zirvede 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata varıldı.

09.28

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sabah saatlerinde cumhurbaşkanlığı köşkü olan Köksaray'da resmi karşılama töreni düzenlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ikili görüşme gerçekleştirmek üzere köşke geçti.

19.53

Akşam saatlerinde Başkent Taşkent'te bulunan İslam Karimov Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı.

Erdoğan, öğleden sonra Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap edecek. Taşkent'teki Yaslı Ana Anıtı ve İslam Karimov'un Anıtı'na çelenk koyacak. Daha sonrasında ise iki lider Türk ve Özbek iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta ise Türk ve İslam alemi için büyük önem taşıyan Buhara-i Şerif'i ziyaret edecek.